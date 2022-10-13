بالصور: التيار الوطني الحر قضاء الزهراني احيا ذكرى ١٣ تشرين

في ذكرى ١٣ تشرين التي لا تفارق صميم القضية العونية حول بناء الوطن الحر و السيادي
قامت هيئة قضاء الزهراني بالإشتراك مع الهيئات المحلية في قرية درب السيم بحضور رئيس بلديتها الأستاذ مارون جحا و قرية طنبوريت بحضور رئيس بلديتها الأستاذ خالد صوما بوضع أكاليل من الورد على تمثال الشهيد النقيب جورج نصرالله (درب السيم) والنصب التذكاري لشهداء الحرب اللبنانية و الشهيد جورج موسى (طنبوريت) بمشاركة النائب السابق سليم خوري ممثلًا الوزير جبران باسيل و أفراد من عائلتي الشهيدين.
وفي كل عام ومع كل ذكرة، وبتواضع أمام تضحيات شهداء الجيش اللبناني نتمسّك أكثر وأكثر بقضية فخامة العماد عون الذي عاهد كل شهيد سقط معه أنه سيحارب لآخر يوم في عمره لإحقاق الوطن الذي وعدهم به.
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