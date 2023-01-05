بالصور: العالم يودّع البابا بنديكتوس في مأتم مهيب

يودع العالم اليوم الخميس، البابا الراحل بنديكتوس السادس عشر في مأتم مهيب في حاضرة الفاتيكان. ويترأس مراسم الجنازة البابا فرنسيس.
وكان قداسة البابا قد أوصى ان تكون جنازته متواضعة وفقا لما قاله رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو كسم في حديث إذاعي، لافتا الى ان “البابا سيدفن تحت مذبح بازيليك القديس بطرس في مدافن البابوات”.
وأوضح أنّ “البابا كان متشددا على ذاته وعلى الذين عملوا معه، ولهذا السبب يقولون عنه بأنه غير متسامح”، معتبرًا أنّ “السنين التي خدم فيها الكنيسة خدمها بأمانة وتواضع، وهو فاجأ الجميع باستقالته التي تعود الى المشاكل الموجودة أو إلى الصحية”.
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