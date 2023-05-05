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بالصور – المبنى الجديد للسفارة الأميركية في لبنان
محلي
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الجمعة 05 أيار 2023
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نشرت السفارة الامريكية في لبنان عبر حسابها على توتير صورا لمبناها الجديد الذي لا يزال قيد الانشاء.

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