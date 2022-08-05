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بالصور – اندلاع حريق كبير في مبنى “Kidz Mondo” عند الواجهة البحرية في بيروت
محلي
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الجمعة 05 آب 2022
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اندلع حريق هائل في مبنى KidzMondo عند الواجهة البحريّة في بيروت، صباح اليوم الجمعة.

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