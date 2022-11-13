بالصور – بفستان من تصميم إيلي صعب… ابنة ترامب تتزوج من ملياردير عربي

تزوجت إبنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تيفاني ترمب (29 عاما)، أمس السبت، من الملياردير اللبناني الأصل، مايكل بولس، في حفل حضره جميع أفراد العائلة في مارا لاغو، بولاية فلوريدا.
واختارت تيفاني فستان زفافها كإشارة إلى تراث عائلة بولس، حيث أوضحت والدتها “إنه حفل زفاف لبناني أميركي، لذلك كنا سعداء للغاية لأن إيلي صعب يخلق السحر”. كذلك ارتدت مارلا ثوبا من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.
وتم تصميم كعكة الزوجين على غرار قالب الحلوى في زفاف سيلفيا وينستوك التي يبلغ ارتفاعها 7 أقدام.
ووفق مجلة “بيبول”، فإن العريس، مايكل بولس، هو رجل أعمال لبناني أميركي (25 عاما)، ينحدر من عائلة لبنانية ثرية لديها استثمارات في نيجيريا، حيث كان قد تقدم لخطبة تيفاني أثناء وجود ترامب في البيت الأبيض قبل نحو عامين، وأهداها خاتما للزفاف قيمته 1.2 مليون دولار.
وتيفاني هي ابنة ترامب، من زوجته الممثلة مارلا مابلز، التي تزوجها خلال السنوات 1993-1999. وتيفاني هي الأخت غير الشقيقة لإيفانكا، ودونالد جونيور، وإريك وبارون.
وأعلنت عائلة ترامب زواج تيفاني، قبل أيام من إعلان ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024، الثلاثاء المقبل.
وأشار تقرير “بيبول” إلى أن جميع أفراد عائلة ترامب حضروا الزفاف.
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