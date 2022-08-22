بالصور – بيكيه مع صديقته الجديدة… وشاكيرا غاضبة للغاية

أفادت تقارير اعلامية أن الفنانة شاكيرا “غاضبة للغاية” بعد انتشار صور رومانسية للاعب كرة القدم جيرارد بيكيه وهو بصحبة صديقته الجديدة كلارا شيا مارتي، التي دخل في علاقة معها بعد انفصاله رسميًا عن المغنية الكولومبية أوائل حزيران الفائت بعد قصة حب استمرت ١٢ عامًا.
وكانت التقارير قد تحدثت في وقت سابق أن لاعب نادي برشلونة، جيرارد بيكيه (٣٥ عامًا)، يواعد سرًا طالبة، تبلغ من العمر ٢٣ سنة، تعمل في قسم العلاقات العامة في شركة الإنتاج الخاصة به بعد انفصاله عن المغنية الكولومبية شاكيرا (٤٥ عامًا).
يذكر أن بيكيه وشاكيرا دخلا في محاكم من أجل الوصاية القانونية على الولدين شاكيرا فتعتزم نقل ميلان وساشا معها إلى “ميامي”، لأنها لا تريد البقاء في “برشلونة” خاصة انها تفتقر إلى دائرة من الأصدقاء فيها. لكن “بيكيه” يريد أن يبقى طفليه في “كاتالونيا” حيث أمضيا حياتهما حتى الآن.
المصدر: بصراحة
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا