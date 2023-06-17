بالصور- بيونسيه خطفت الأنظار بتصميمٍ لبنانيٍ ساحرٍ، كم ساعة استغرق تطريزه؟

تألقت النجمة الأميركية، بيونسيه، بتصميم ساحر من توقيع المصمم اللبناني العالمي، جورج حبيقة، في الحفلة التي أحيتها في المانيا ضمن جولتها الاميركية Renaissance World Tour.
التصميم عبارة عن “جمبسوت” بلون البيج المحايد او nude، أضيف إليه التطريز على القماش بحبيبات اللؤلؤ. أكلمت بيونسيه إطلالتها بارتداء قفازات الأوبرا السوداء الطويلة.
ووفقًا لمجلة “فوغ ارابيا” فقد استعانت دار أزياء جورج حبيقة بـ١٧ عاملاً و٢٦٠ ساعة من التطريز والخياطة لتصميم الزيّ الذي حَبَسَ الأنفاس.
من جانبه، نشر حساب جورج حبيقة عبر انستغرام العديد من الصور لبيونسيه معلقًا بما معناه أنها تشع تألقا على المسرح خلال حفلها ضمن جولتها “عصر النهضة” العالمية في كولونيا، ألمانيا، مُزينة ببزّة خلابة صُنعت خصيصًا من قبل جورج حبيقة.
وقد أوصل المصمم جورج حبيقة إبداعه إلى اضخم الحفلات العالمية حيث ارتدى من تصاميمه اشهر النجمات العالميات وذلك بهدف اضفاء لمسة سحرية على اطلالتهن المميزة
المصدر: بصراحة
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