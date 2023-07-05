بالصور: توتال للطاقات في لبنان أعلنت أسماء الرابحين في مسابقة VIA للعام 2023 حول التنقل الامن للمشاة

توتال للطاقات في لبنان تُعلن عن أسماء الرابحين في مسابقة VIA للعام 2023
بيروت، 5 تمّوز 2023 – أعلنت شركة توتال للطاقات في لبنان عن أسماء الفرق الثلاثة الفائزة في مسابقة VIA للعام 2023 في لبنان في حفل أُقيم في متحف سرسق. شهدت النسخة الثانية لمسابقة VIA تحت عنوان “التنقّل الآمن للمشاة” مشاركة كبيرة من التلاميذ تخطّت الـ4،200 تلميذ تتراوح أعمارهم بين 8 و 13 عاماً من 30 مدرسة من جميع أنحاء لبنان. كما تمّ تقديم ما يزيد عن400 ملصق خلال فترة المسابقة التي تراوحت بين 19 شباط و31 أيّار 2023.
كجزء من مسابقة VIA، تمّ التعاون مع مدرّبين من الأكاديميّة اللبنانيّة الدوليّة للسلامة المروريّة – ليرسا الذين ذهبوا إلى المدارس لإجراء جلسات توعية للتلاميذ. كما تمّ تدريب أساتذة محدّدين لتزويدهم بالأدوات والمعلومات اللازمة لمتابعة العمل مع تلاميذهم. وطُلب من التلاميذ المشاركين العمل في مجموعات تتألّف من 3 إلى 5 تلاميذ لرسم ملصقات تعبّر عن أفكارهم الإبداعيّة وتجسّد فهمهم لما تعلّموه عن التنقّل الآمن للمشاة. خضعت جميع الرسومات لعمليّة تحكيم دقيقة حيث تمّ تقييمها بناءً على معايير رئيسيّة منها الإبداع والإبتكار والوضوح في الرسائل وملاءمة الرسم كأداة للتوعية حول السلامة المروريّة للمشاة.
تشكّلت لجنة التحكيم لهذا العام من 7 أعضاء، من بينهم ممثّلين عن الأكاديميّة اللبنانيّة الدوليّة للسلامة المروريّة – ليرسا وعن شركة توتال للطاقات في لبنان ومنظّمات مثل اليونسكو، وعالمMontessori World، وSparks Factory، وجامعة القديس يوسف في بيروت وهم:
• السيّدة إليان شرباتي – الشريكة المؤسسة لشركة Transpetrol والمؤسسة والمديرة التنفيذيّة لعالم Montessori World
• السيّد كامل إبراهيم – شريك مؤسس ومدير الأكاديميّة اللبنانيّة الدوليّة للسلامة المروريّة – ليرسا
• السيّدة مارينا أدير – أخصائيّة تربية، قطاع التربية في اليونسكو
• السيّد رولان باز – رئيس قسم السلامة والتنمية المستدامة في توتال للطاقات ماركتينغ لبنان
• السيد رومان دي لا مارتينير – المدير العام لتوتال إنيرجيز إي بي لبنان
• البروفسور وسيم روفايل – عميد كليّة الهندسة والعمارة، مدير الماستر في إدارة السلامة المروريّة في جامعة القدّيس يوسف في بيروت
• السيّدة ياسمينة عودة – رائدة أعمال و مؤسسة The Sparks factory وSuper Mama Arabia
في المناسبة قال المدير العام وممثّل شركة توتال للطاقات في لبنان، أدريان بيشونيه: “يُظهر الإرتفاع الكبير في المشاركة هذا العام، أي ما يزيد عن 4 مرّات عدد المشاركين في العام 2022، تشديد المدارس المتزايد على أهميّة التنقّل الآمن للمشاة. على الرّغم من أنّ المسابقة في عامها الثاني فقط، إلا أنّ تأثيرها أتى على نطاق واسع. لا يزال يتعيّن علينا القيام بالمزيد من الأنشطة لمواصلة تزويد أولادنا بالمعرفة والوعي والمهارات العمليّة للتنقّل في محيطهم بشكل آمن وليكونوا مشاة مسؤولين. نأمل بأن نواصل تعزيز هذه الثقافة التي تسمح لأولادنا بالاستمتاع بثقة بالمشي وركوب الدراجات وإستكشاف مجتمعاتهم مع الحفاظ على سلامتهم. أتقدّم بأحرّ التهاني لجميع المشاركين وأتوجّه إلى الفريق الفائز لأتمنى له أن يتألق في الدور النصف النهائي الإقليمي”.
بدوره، قال الشريك المؤسس والمدير في الأكاديميّة اللبنانيّة الدوليّة للسلامة المروريّة – ليرسا، كامل إبراهيم: “نحن فخورون بالعمل مع توتال للطاقات في لبنان من خلال مسابقة VIA لتعزيز التنقّل الآمن للمشاة في المدارس. إنّه لأمر مشجّع أن نشهد حماساً من قبل المنظّمات ورغبةً في إعطاء الأولويّة لسلامة أطفالنا على الطرقات. من خلال التعاون مع المدارس، نلعب دوراً حاسماً في تعليم وتمكين العقول الشابة لتكون أكثر مسؤوليّة على الطرقات. نحن ندعم بالكامل مهمّة شركة توتال للطاقات في لبنان ونؤمن أنّه معاً، يمكننا إلهام وتمكين الجيل القادم ليلتزم بالتنقّل الآمن والواعي، ممّا يضمن سلامة الأولاد خلال رحلتهم في الحياة”.
الفرق الفائزة هي:
الجائزة الأولى: ملصق من تصميم جو تابت، وكريم ساحلي، وكاتي زغيب ولوكاس رزق.
بإشراف السيدة ميريام خيرالله من مدرسة سيّدة الملائكة، بدارو.
الجائزة الثانية: ملصق من تصميم كريستا ديب، ولين صالح، وريبيكا حبيقة، وويندي زنقول، وياسمين شمعة.
بإشراف السيدة فابيولا صايغ من مدرسة العائلة المقدّسة الفرنسيّة – الفنار.
الجائزة الثالثة: ملصق من تصميم أليسار شراميك، وقمر موسى، وميرا أبو شامي، وثريا جانبين.
بإشراف السيد عبد العزيز ثريا من مدرسة مركز صلاح الدين التعليمي في البقاع الغربي.
أطلقت مؤسسة توتال للطاقات ومؤسسة ميشلان برنامج VIA للسلامة المروريّة حول العالم. يتبنى هذا البرنامج منهجًا تشاركيًا للتعليم ويهدف إلى تحسين السلامة المروريّة لدى الشباب في المدينة وعلى الطرقات. وأطلقت توتال للطاقات في لبنان مسابقة VIA بالإشتراك مع الأكاديميّة اللبنانيّة الدوليّة للسلامة المروريّة – ليرسا لزيادة الوعي حول موضوع السلامة المروريّة للمشاة بين تلاميذ المدارس في لبنان.
شركة توتال للطاقات ماركتينغ لبنان
شركة توتال للطاقات ماركتينغ لبنان ش.م.ل. هي شركة تابعة لشركة TotalEnergies ذات النشاطات الشاملة في مجال الطاقة وهي متواجدة في لبنان منذ العام 1951 من خلال شبكة تتجاوز 180 محطّة منتشرة في كافّة المناطق اللبنانيّة حيث 23 منها تُزوّد بالطاقة الشمسيّة كما تقوم الشركة محليًا بتسويق وقود وزيوت TotalEnergies العالية الجودة.
يسعى فريق العمل إلى تطبيق المعرفة والخبرة المكتسبتيْن من خلال نشاطات شركة TotalEnergies وذلك في خدمة أكثر من 1300 عميل مهنيّ مع مساعدتهم في تحوّل الطاقة إلى جانب حوالى 80000 عميل يقصدون شبكتنا يوميّاً للاستفادة من الخدمات الشاملة التي نقدّمها إلى جانب محلات Bonjour التي توفّر منتجات متنوّعة وعروض مستمرّة.
تسعى الشركة جاهدة إلى المساهمة في تحقيق طموح شركة TotalEnergies للوصول إلى صفر إنبعاثات كربونيّة بحلول العام 2050، معاً مع المجتمع. فيشكّل تقليل إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحفيز حلول إدارة النفايات أولويّة في مواقعنا.
إنّ توتال للطاقات ماركتينغ لبنان حائزة شهادة الأيزو 9001 والأيزو 14001 كما تراقب سلسلة التوريد والتوزيع الكاملة فضلاً عن كونها تمتثل للمعايير الدوليّة للجودة والسلامة والإستدامة.
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نبذة عن قسم التسويق والخدمات في شركة TotalEnergies
يقدّم قسم التسويق والخدمات في شركة TotalEnergies لعملائه المهنيّين والأفراد مجموعة واسعة من منتجات الطاقة وخدماتها – منها المنتجات البتروليّة والوقود الحيوي وشحن السيّارات الكهربائيّة والخدمات ذات الصلة إلى جانب الغاز للتنقّل برّاً وبحراً – لمرافقتهم أثناء تنقّلاتهم ومساعدتهم على التقليل من إنبعاثات الكربون. يزور أكثر من 8 مليون عميل يوميّاً شبكتنا المؤلّفة من 16000 محطّة في جميع أنحاء العالم. وكوننا نحتلّ المركز الرابع عالميّاً في مجال الزيوت، نقوم بتصميم منتجات عالية الأداء للسيّارات والصناعة والقطاع البحري إلى جانب تسويقها. ولتأمين أفضل خدمة لعملائنا من الشركات نقوم بالإرتكاز على فِرَق المبيعات وشبكة خدماتنا اللوجستيّة الدوليّة وعروضنا المتنوعّة. كما نحن متواجدون في 107 بلد حيث يعمل فريقنا المؤلّف من 31000 موظّف في خدمة جميع عملائنا.
نبذة عن شركة TotalEnergies
TotalEnergiesهي شركة عالميّة ذات نشاطات شاملة في مجال الطاقة تعمل على إنتاج وتسويق طاقات مختلفة: النفط والوقود الحيوي والغاز الطبيعي والغازات الخضراء والطاقات المتجدّدة والكهرباء.
يعمل في الشركة أكثر من 100000 موظّف وهم ملتزمون من أجل طاقة في متناول الجميع وأكثر نظافة وأكثر موثوقيّة ومتوفّرة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. تعمل شركة TotalEnergies في أكثر من 130 بلد وتضع التنمية المستدامة بجميع أبعادها في صلب مشاريعها وعمليّاتها للمساهمة في تأمين راحة الأفراد.
للإتصال بشركة TotalEnergies
توتال للطاقات ماركتينغ لبنان: (+961) 1 212 397 l [email protected]
العلاقات الإعلاميّة للشركة: +33 (0)1 47 44 46 99 l [email protected] l @TotalEnergiesPR
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