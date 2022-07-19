بالصور- جنيفر لوبيز تتألق بتوقيع لبناني في حفل زفافها من بن أفليك

فاجأت الفنانة الأميركية، جنيفر لوبيز، والممثل الأميركي، بن أفليك، الجمهور بزواجهما يوم السبت في لاس فيغاس، بعد ثلاثة أشهر من خطوبتهما، وذلك بعيدا عن أعين الإعلام والكاميرات.
ووفقًا لمجلة “بيبول” فإن جنيفر لوبيز وبن أفليك سيقيمان حفل زفاف أكبر مع الأصدقاء والعائلة بعد حفل زفافهما المفاجئ في عطلة نهاية الأسبوع في لاس فيغاس.
وقد رصدّت عدسات الكاميرات يوم الاثنين جنيفر لوبيز اثناء عودتها الى العمل كامرأة متزوجة هذه المرة، حيث شوهدت، الممثلة البالغة من العمر 52 عامًا، وهي تخرج من سيارتها بعد وصولها إلى استوديو للرقص في لوس أنجلوس خاصة ن لوبيز ستظهر في فيلمين مقبلين Shotgun Wedding و The Mother .
وكانت جنيفر لوبيز قد ارتدت في حفل زفافها من بن أفليك فستانين الأول حين ظهرت بثوب طويل بيض اللون من دون كمام وهو ثوب سبق وارتدته لسنواتٍ عديدة وكانت تحتفظ به دئمًا الى ن ارتدته في يوم زفافها.
كما ظهرت بفستان زفاف آخر من مجموعة المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.
المصدر: بصراحة
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