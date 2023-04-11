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بالصور: سرقة جرس كنيسة مار انطونيوس – قنابة برمانا
محلي
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الثلاثاء 11 نيسان 2023
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بالصور: سرقة جرس كنيسة مار انطونيوس – قنابة برمانا

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