بالصور- سينتيا صموئيل تودع العزوبية بحفل مع صديقاتها

إحتفلت وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة سينتيا صموئيل مساء أمس مع صديقاتها بتوديع العزوبية في حفل أقيم في أحد المطاعم في بيروت.
ونشرت سينتيا صموئيل عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات من أجواء الإحتفال.
وفي إحدى الصور ظهرت سينيتا وملامح الفرح والسعادة على وجهها وعلقت على الصورة قائلةً: “الزوجة المستقبلية لـ آدم بكري”.
الجدير بالذكر أن صموئيل كانت قد نشرت سابقاً مقطع فيديو عبرت فيه عن إشتياقها لحبيبها، الممثل الفلسطينيّ آدم بكري.
المصدر: الفن
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