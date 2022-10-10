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بالصور… ضبط معمل كبتاغون في بريتال￼
محلي
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الإثنين 10 تشرين الأول 2022
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 10/10/ 2022، نفذت قوة من الجيش بدعم من القوات الجوية عمليات دهم لمنازل مطلوبين ‏في بلدة بريتال، تخللها تبادل لإطلاق النار.
أوقِف المواطنون (ع.ط.) و‏‏(ل.ط.) و(إ.ط.) و(ج.ع.)، كما قُتِل المواطن (م.ط.) أثناء تبادل إطلاق النار، وهم مطلوبون بموجب عدة مذكرات توقيف بجرم تصنيع المخدرات والإتجار بها وسرقة السيارات.
وقد ضُبِطَ معمل للكبتاغون ومعدات لتصنيع المخدرات، ‏وأسلحة وذخائر وعدد من السيارات المسروقة.‏
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.‏

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