بالصور – فيروز مع ابنها “هلي” في ظهور نادر

نشرت ريما الرحباني، عبر حسابها الخاص على موقع فايسبوك، صورة جديدة للسيدة فيروز، تم التقاطها يوم الثلاثاء في ٢١ حزيران ٢٠٢٢ وذلك في القدّاس السّنوي عن راحة نفس زوجها الفنان الكبير عاصي الرحباني.
وظهرت السيدة فيروز بالصورة في كنيسة السّيدة للروم الأرثوذكس – بكفيّا حيث رافقها ابنها “هلي” وكان لافتًا جدًا طريقة امساك فيروز بيد ابنها وهو ما يعتبر ظهورًا نادرًا لـه.
ونشرت ريما الرحباني الصورة وكتبت: “فيروز وهلي الرحباني (أخوي)، الثلثاء ٢١ حزيران ٢٠٢٢ في تمام الساعة ٧ و ٣٣ دقيقة، كنيسة السيّدة المحيدثة – بكفيا – كنيسة العاصي، القدّاس السنوي عن راحة نفس عاصي الرحباني مع الصديق الأبونا ملحم“.
نذكر أن عاصي الرحباني رحل يوم السبت، الموافق في ٢١ حزيران ١٩٨٦، في يوم عيد الموسيقى، وفي أول أيام الصيف، وفي عيد الأب.
المصدر: بصراحة
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