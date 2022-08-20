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بالصور – قبل ساعات من حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك… نقل والدة الاخير للمستشفى
فن
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السبت 20 آب 2022
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قبل ساعات من الحفل الذي تقيمه جنيفر لوبيز وبن أفليك بمناسبة زفافها، التقطت عدسات الكاميرات الثنائي في مستشفى “سافانا” بعد أن سقطت والدة “أفليك” وتعرضت لاصابة بالغة في قدمها حيث تمّ نقلها في سيارة إسعاف الى المستشفى لإجراء الاسعافات اللازمة.

وقد نشر موقع “ديلي ميل” صورة لجنيفر لوبيز وهي تصل إلى المستشفى بعد ظهر يوم الجمعة، وأيضًا التقطت الكاميرات بن أفليك وهو يسير بخطى سريعة ويدخن السجائر خارج المستشفى.

لاحقًا رصدت الكاميرا والدة بن أفليك وهي تخرج من المستشفى على كرسي متحرك برفقة ابنها ولوبيز.

نذكر أن الفنانة الأميركية، جنيفر لوبيز، والممثل الأميركي، بن أفليك، تزوجا قبل أسابيع في لاس فيغاس، بعد ثلاثة أشهر من خطوبتهما، وذلك بعيدا عن أعين الإعلام والكاميرات.

ومن المقرر أن يحتفل الثنائي بزفافهما يومي السبت والاحد بحضور عدد من الاصدقاء والمقربين.

المصدر: بصراحة

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