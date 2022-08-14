بالصور – قتلى وجرحى في حريق مروع “التهم” كنيسة في مصر

نشب حريق في كنيسة أبوسيفين في مصر في منطقة إمبابة في محافظة الجيزة وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى لم يعرف عددهم حتى الآن، وانتقلت سيارات الإطفاء بالحماية المدنية للسيطرة على الحريق.
في التفاصيل، تلقت السلطات بلاغا بنشوب الحريق المروع، وتبين أن النيران انطلقت من الطابق الرابع بالكنيسة وامتدت لباقي الطوابق المقامة على مساحة 130مترا والتهمت غالبية محتويات الكنيسة فيما أصيب العشرات باختناقات.
محاولة السيطرة على الحريق
ودفعت السلطات بالعديد من سيارات الإسعاف لنقل القتلى والمصابين كما دفعت بعشرات سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران واخماد الحريق.
السيسي يعزي
من جانبه، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يتابع عن كثب تطورات الحادث، وقال عبر صفحته على مواقع التواصل إنه وجه كافة أجهزة ومؤسسات الدولةالمعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.
وتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يعبد بها.
عشرات الإصابات
بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه تم نقل51 مصابا في الحريق إلى المستشفيات لتولي العلاج.
كما تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق في الحادث.
المصدر: العربية
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