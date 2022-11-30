بالصور – ميريام فارس نيكي ميناج ومالوما يكتسحون شوارع العالم

ما زالت أغنية “توكو تاكا” الأغنية الرسمية للمونديال من انتاج الفيفا تحقق نجاحات ساحقة يومًا بعد يوم، فبعد أن دخلت الى كل منزل في العالم أجمع ورددها الملايين صغارًا وكبارًا، ها هي الآن تكتسح اللوحات الإعلانية في تايم سكوير نيويورك، تورونتو، لوس انجلوس، أتلانتا، ناشفيل، ميامي، لندن ومطار بيروت.
في نفس السياق، سجّلت الأغنية ٤٤ مليون مشاهدة بعد ١١ يومًا على اطلاقها عبر موقع يوتيوب كما أنها تحتل المركز الاول على يوتيوب.
أيصا صدرت النتائج الجديدة للاحصاءات اللبنانية الرسمية The Official Lebanese Top 20 للأسبوع الممتد حتى ٢٧ نوفمبر وهي تصدر بالتنسيق مع شركة ipsos وبرعاية موقع بصراحة. وقد احتلت اغنية “توكو تاكا” المركز الاولى فور دخولها المنافسة.
وبالتزامن مع النجاحات الساحقة التي تحققها ميريام فارس بإحيائها حفل استثنائي في افتتاح الـ Fan FIFA Festival في الدوحة ضمن استعراض ضخم شارك فيه ٥٠ راقصًا و٥٠ عازفًا و٣٠ تقنيًا أبهرت به العالم. كما أحيت أولى حفلات القرية العالمية في دبي في موسمها الجديد.
ها هي تتوجه “فارس” للمشاركة في افتتاح أولى حفلات الميدل بيست/ساند ستورم في الرياض – المملكة العربية السعودية بتاريخ الاول من ديسمبر ٢٠٢٢.
المصدر: بصراحة
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