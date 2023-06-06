بالصور – نجمة “أنت أطرق بابي” تتألق بتصميم لبناني في حفل خطوبة صديقتها

استطاع مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة ان ينقل تصاميمه المميزة على أجساد النجمات من لبنان الى كل انحاء العالم.
وفي الساعات الماضية، خطفت الممثلة التركية، هاندا أرتشيل، الشهيرة بمسلسل “أنت أطرق بابي”، الأنظار بتصميم حمل توقيعه.
وشاركت هاندا، المتابعين عبر حسابها على موقع انستغرام، بأكثر من صورة لها، حيث ظهرت مرتدية زيًا زهريًا بسيطًا وأنيقًا في الوقت نفسه من حفل خطوبة صديقتها حمل توقيع جورج حبيقة.
على صعيد آخر، بدأت هاندا أرتشيل، تصوير مسلسل “غريبان” إلى جانب الممثل التركي بوراك دينيز، الذي يجسد شخصية “كنان ودوغان” مقدّم برامج تلفزيوني يعاني من فصام عقلي واضطراب تعدّد الشخصيات. أما هاندا ارتشيل فتلعب دور ليلى، مدعية عامة مشهورة وناجحة. وقد علم ان المسلسل سيعرض على قناة “فوكس” في ايلول/سبتمبر القادم.
وقد شارك بوراك دينيز المتابعين مؤخرًا بفيديو من كواليس التصوير.
المصدر: بصراحة
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا