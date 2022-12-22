بالصور- وائل كفوري يُضيء زينة الميلاد في شارعه في زحلة

بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أضاء الفنان وائل كفوري بمبادرة منه الزينة الميلادية الخاصة في الشارع الذي يحمل اسمه في مدينته زحلة، بالتزامن مع إقامة الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الأعياد. وتأتي مبادرة الكفوري في سياق خطة متكاملة لترميم الشارع الذي يحمل اسمه، يعمل على تنفيذها.
وجاء قرار الكفوري بتزيين الشارع، بالتنسيق مع رئيس بلدية زحلة- المعلقة وتعنايل المهندس أسعد زغيب، وتمّت إضاءة الزينة بحضور مطران الروم الملكيين الكاثوليك في زحلة ابراهيم ابراهيم ورئيس البلدية وحشد من أهالي المنطقة.
وأكد الكفوري على أهمية هذه الخطوة، لإضفاء أجواء مميزة على ليالي العيد، سيّما وأنّ زحلة وجوارها تشهد توافد عدد كبير من الزوار ومن أبناء المنطقة في موسم الأعياد.
ويأتي هذا النشاط، استكمالاً للأنشطة الاجتماعية التي بدأها الفنان وائل كفوري في مدينته زحلة، وكانت باكورتها “مبادرة وائل كفوري للكتاب المجاني”، والتي تهدف إلى تأمين الكتب المدرسية بشكل مجاني لعديد كبير من طلاب مدارس مدينة زحلة، حيث علَق عندما سُئِلَ حينها عن هذا الموضوع قائلاً أنّها بداية الطريق و”قد ما نقدم لزحلة منضل مقصرين”.
المصدر: بصراحة
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