بالصور – ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان للعام 2022

انتخبت ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان لعام 2022 في حفل أقيم في “الفوروم دو بيروت”، برعاية وزارة السياحة، تنافست خلاله 17 مشتركة.
وحلّت مايا أبو الحسن وصيفة أولى وجوسينتا راشد وصيفة ثانية، ولارا هراوي وصيفة ثالثة، أما دلال حب الله فحلّت وصيفة رابعة.
وأجابت المتسابقات الخمس على السؤال الموحّد: “ما رأيك بحملة “أهلا بهالطلة” التي أطلقتها وزارة السياحة اللبنانية، وأي منطقة لبنانية تختارين لتكون على أعلام هذه الحملة؟”.
أطلّت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي التي تحدّثت للمرة الأخيرة عن تجربتها الطويلة التي لن تنساها وستبقى محطة مهمة في حياتها، واعتلت المسرح للمرة الأخيرة بالتاج الجمالي قبل أن تسلّمه للملكة الجديدة.
حفل ملكة جمال لبنان، الذي حمل شعار “WeMissLebanon”، زيّنته الفنانة نانسي عجرم بثلاث إطلالات منوّعة أدت فيها الوطني “إلى بيروت الأنثى” وبعدها أبهجت الحضور في أغنية “سلامات” وجديدها الديو مع الـ “دي جي” العالمي Marshmello “صح صح”. وعبّرت عجرم عن الحب الذي لا يمكن أن ينتهي للبنان وقالت: “كما غنيت له: “إنت حبيب العمر وبدي ابقى حدك ع الحلو وع المر” لم أفكر يوماً كيف يمكن أن أحب لبنان، أعلم أنني أحبّه وولدت أحبّه وسأبقى أحبّه لتخلص الدني. أينما كنا، لبنان موجود في داخلنا ويعيش في داخلنا.” وتابعت: “ما في حياة بلا أمل ولا استمرارية بلا أمل، الأمل موجود. اشتقنا للفرح والأمل والجمال يضوي من لبنان إلى العالم”. وختمت: “الجنون الحلو موجود هذه الليلة، والبقاء في لبنان هو جنون ولكن يوجد أمل”. ولم تنسَ عجرم توجيه تحيّة خاصة لمنتخب لبنان لكرة السلة.
كما أطلّت ملكة جمال العالم 2019 طوني آن سينغ من جامياكا بأغنية “I have nothing” للراحلة ويتني هيوستن.
17 شابة تحدّثن عن قضاياهن والتي حملت عناوين عريضة أبرزها: الصحة النفسية، حقوق المرأة، حقوق الطفل، التنمر، الحياة الصحية، الشيخوخة، البيئة، الطبابة، دعم المواهب، التعليم، وصولاً إلى تمكين المرأة.
كما عبرن عن الوجع الذي يعشنه بسبب نقص في الدواء والوضع الاقتصادي الذي اضطرهن إلى الهجرة، وأكدن رغبتهن في تحدّي الواقع المؤلم والعودة إلى لبنان “الحلو”.
أما لجنة التحكيم المشاركة في المسابقة فضمّت: المؤلف الموسيقي ميشال فاضل، رئيسة تحرير “النهار” و”النهار العربي” نايلة تويني، المؤثّرة كارن وازن، الفنان مخرج مسرح كركلا ايفان كركلا، الاعلامية هيلدا خليفة، مدير شركة “IP STUDIOS” الشريكة في إنتاج الحفل محمد يحيي، ملكة جمال لبنان للعام 1993 سمايا شدراوي وملكة جمال العالم للعام 2021 كارولينا بيلافسكا التي اضطرت للانسحاب في صورة فجائية بعدما شعرت بوعكة صحية فحلّت مكانها المديرة العامة – رئيسة مجلس إدارة منظّمة مسابقة “ملكة جمال العالم” جوليا مورلي.
لوحة من الإبداع زيّنها المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة في التصاميم التي قدّمها للمتسابقات سواء في زيّ لباس البحر وصولاً إلى فساتين السهرة، والأهم اللفتة الانسانية التي قرر المضي فيها، إذ سيعرض فستان الملكة المنتخبة في المزاد العلني، على أن يعود ريع المبلغ إلى مركز سرطان الأطفال في لبنان.
الفائزة بالمسابقة الجمالية حصلت على مبلغ 100 ألف دولار أميركي، إضافة إلى تمثيلها لبنان في مسابقتي “ملكة جمال العالم” و”ملكة جمال الكون”.
بدورها، جددت ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية السابقة اللبنانية ريما فقيه دعمها للملكة المنتخبة، انطلاقاً من كونها المديرة الوطنية لملكة جمال لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون، وأطلت في رسالة مسجلة قالت فيها: “سعيدة لأنني معكم ولو عبر الشاشة، لكن أؤكد أن قلبي دائماً معكم ومع لبنان”، مضيفة: “مهمّتي هذه السنة تسهيل مشاركة الملكة المنتخبة في مسابقة “ملكة جمال الكون” لأن إيماننا كبير بأن لبنان وملكة جماله يستحقان الوقوف على مسرح “ملكة جمال الكون” المرموق”.
وتابعت فقيه: “أتمنى أن تحمل الملكة المنتخبة مشروعاً كبيراً تستطيع من خلاله رفع اسم هذا البلد في كل العالم”، لافتة إلى أنّ الانجاز الأهم هو تحلّي الملكة بالثقة بالنفس بدلاً من حصر ذلك في الفستان والإطلالة الجميلة”.
مهما اختلفت الأذواق بصاحبة العرش الجمالي، تفرض رمزية عودة هذا الحدث بعد غياب ثلاث سنوات صورة واحدة مليئة بالصرخات المنتفضة على الواقع الصعب الذي يعيشه اليوم المواطن اللبناني قسراً.
المصدر: النهار
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