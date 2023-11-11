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بالصور: رسالة من نصرالله في يوم الشهيد
محلي
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السبت 11 تشرين الثاني 2023
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وجّه أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله رسالة إلى عوائل الشهداء بمناسبة “يوم الشهيد”.

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