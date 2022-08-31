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بالفيديو: اشتباكات بين الجيش ومحتجين أمام معمل دير عمار وإطلاق قنابل مسيّلة للدموع
محلي
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الأربعاء 31 آب 2022
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بالفيديو: اشتباكات بين الجيش ومحتجين أمام معمل دير عمار وإطلاق قنابل مسيّلة للدموع

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