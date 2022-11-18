بالفيديو- الفيفا تطرح أغنية نيكي ميناج ومالوما وميريام فارس لكأس العالم

أصدر الإتّحاد الدوليّ لكرة القدم (فيفا FIFA) اليوم الأغنية المُنفردة الجماهيريّة الجديدة “Tukoh Taka“، التي تجمع النجوم العالميّين نيكي ميناج ومالوما وميريام فارس، وهي أحدث إصدار موسيقيّ رسميّ خاص بكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ ™. كما أنها إعتمدت كأوّل أغنية رسميّة لمهرجان فيفا الرسميّ للمُشجّعينFIFA FAN FESTIVAL.
عبّر نجم البوب الكولومبيّ مالوما Maluma عن فرحه بهذا التعاون الفريد، وقال: “أنا بغاية السعادة لمُشاركتي في الأغنية الرسميّة الخاصّة بكأس العالم FIFA ™! لطالما حلمت بفرصة كهذه! فتمثيل الموسيقى اللاتينيّة في أغنية عالميّة إلى جانب فنّانين رائعين يُغنّون باللغتين الإنجليزيّة والعربيّة يرتقي بثقافتنا إلى مُستوى آخر “.
أمّا النجمة اللبنانيّة ميريام فارس، فقد أكّدت على سعادتها وفخرها بإختيارها من قبل الـFIFA و Universal Arabic Music المُمثّلة بالمُنتج العالميّ وسيم SAL صليبي و Republic Records لأداء أغنية ” Tukoh Taka “. وأضافت: “كان لي شرف المُشاركة في تأليف وتوزيع هذه الأغنية، أضف إلى تصميم اللوحات الراقصة الخاصّة بها، مما زاد من شغفي.
كما أنّ العمل مع إثنين من النجوم العالميّين الذين أفضّل، وهما نيكي ميناج ومالوما، زاد من حماسي. أتمنّى حقاً أن تنقل أغنية “Tukoh Taka“ الثقافة الشرقيّة والموسيقى العربيّة إلى العالم بأسره “.
أمّا المُنتج الموسيقيّ العالميّ وسيم SAL صليبي فقال :”أردنا من خلال “Tukoh Taka” طرح أغنية تحتفي بالوحدة والثقافة والتنوّع على المُستوى العالميّ. وأتوّجه بشكر خاصّ لنيكي ميناج ومالوما وميريام فارس لإضفاء الهويّة والثقافة والموهبة الخاصّة بكلّ منهم على كافة أجزاء الأغنية، وشكراً FIFA على الثقة التي منحتني إيّاها. يلا سوا!
تجدر الإشارة أنّ أغنية “Tukoh Taka” تجمع ثلاث نجوم عالميّين من حول العالم وتدخل تاريخ الموسيقى لكونها “أوّل أغنية خاصّة بكأس العالم تجمع اللغات الإنجليزيّة والإسبانيّة والعربيّة“. هذه الأغنية العابرة للقارّات تُترجم تعاوناً مُميّزاً جداً بين كلّ من النجوم Nicki Minaj و Maluma وميريام فارس، الذين يُغنّون معاً بهدف جمع المُعجبين من كافّة أنحاء العالم للإحتفال سوياً.
يُذكر أنّ Gordo و Play-N-Skillz و Massari نفّذوا إنتاج أغنية”Tukoh Taka“، وستتمّ تأديتها مُباشرة على المسرح لأوّل مرّة في 19 نوفمبر، خلال إفتتاح مهرجان فيفا الرسميّ للمُشجّعينFIFA FAN FESTIVAL™ في الدوحة، مع مالوما وميريام فارس.
المصدر: بصراحة
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