بالفيديو – الممثل نيكولا معوض يشارك متابعيه اللحظات الأولى لإستقباله مولودته الجديدة

شارك الممثل اللبناني نيقولا معوض فيديو جديد عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي ظهر فيه مع ابنته فور ولادتها، والتي أطلق عليها إسم “سييان”، وظهر معوض بالصورة من دون ملابسه العلوية، وكشف عن سبب ذلك من خلال رسالة كتبها وأرفقها بالفيديو.
وكتب:”كان عابالي من أول لحظة بنتي تعرف و تحِسّ انّو انا الملجأ تبعها (كل شي وانا عايِش).. غير طبعاً الفوائد الطبيّة لـ”البشرة إلى البشر”، حبّيت شارك معكُن هالفيديو لحتى شجّع كل رجل عم يستعِدّ يكون أب يعيش هاللحظات لأنّو للأسف ما كتير مانعرف عن الموضوع بالوطن العربي..كنت أريدها أن تعرف من اللحظة الأولى أنني سأظل منطقتها الآمنة إلى الأبد”.
إنتشر الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعل الجمهور معه.
المصدر: الفن
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