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بالفيديو – انهيار أجزاء اضافية من صوامع الاهراءات
محلي
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الثلاثاء 23 آب 2022
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 انهار منذ قليل الجزء الشمالي من الاهراءات في مرفأ بيروت.

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