بالفيديو – باسيل يفاجئ مخيم الشباب في حرش راشيا الفخار بزيارة خاصة

فاجأ الوزير السابق والنائب جبران باسيل، السادسة من مساء الامس، “مخيم الشباب” في حرش راشيا الفخار جنوباً في قضاء حاصبيا، الذي نظمته هيئة قضاء مرجعيون حاصبيا في التيار الوطني الحر، ويستمر حتى مساء اليوم ويُختتم بسهرة نار.
ولقي باسيل إستقبالاً حاراً من المناصرين الموجودين على أرض المخيم، كباراً وصغاراً بالتصفيق الحاد، على وقع الأناشيد الحزبية والأغاني الوطنية، تتقدمهم مسؤولة هيئة القضاء في التيار مي حردان ورفاقها في الهيئة.
وألقى باسيل كلمة في الحضور، حثهم فيها على الصمود، والثبات في أرضهم، وعدم تجرع كأس الغربة، لأنكم أنتم الشباب الذين ستبنون مستقبل لبنان، ونحن في التيار الوطني الحر نعمل ما في وسعنا لنبني هذا البلد الذي نحب، ونسعى بكل ما أوتينا من قوة، ونبذل كل جهد لنصونه، ونعيش على أرضه بكرامة وحرية وسؤدد.
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