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بالفيديو – بيلي ايليش تتعثر على المسرح وتسقط على وجهها
فن
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الثلاثاء 26 نيسان 2022
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة العالمية ​بيلي إيليش​، ظهرت فيه وقد تعرضت لموقف محرج للغاية، أثناء عرضها الغنائية في مهرجان كوتشيلا في الت 23 من شهر نيسان/أبريل الحالي.

وفي التفاصيل، تعثرت بيلي إيليش وهي على خشبة المسرح، وسقطت على وجهها مباشرة، ولكنها تقبلت الأمر، وتعاملت معه بروح رياضية وقالت بأسلوب ساخر: “آوتش، أيها الرفاق لقد تعرضت لشيء مخز هنا”.
وغرقت بيلي بنوبة من الضحك وهي مقلوبة على ظهرها قبل أن يتسارع رجال الأمن لمساعدتها على النهوض وإنقاظها.

المصدر: الفن

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