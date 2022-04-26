بالفيديو – بيلي ايليش تتعثر على المسرح وتسقط على وجهها

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة العالمية بيلي إيليش، ظهرت فيه وقد تعرضت لموقف محرج للغاية، أثناء عرضها الغنائية في مهرجان كوتشيلا في الت 23 من شهر نيسان/أبريل الحالي.
وفي التفاصيل، تعثرت بيلي إيليش وهي على خشبة المسرح، وسقطت على وجهها مباشرة، ولكنها تقبلت الأمر، وتعاملت معه بروح رياضية وقالت بأسلوب ساخر: “آوتش، أيها الرفاق لقد تعرضت لشيء مخز هنا”.
وغرقت بيلي بنوبة من الضحك وهي مقلوبة على ظهرها قبل أن يتسارع رجال الأمن لمساعدتها على النهوض وإنقاظها.
المصدر: الفن
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