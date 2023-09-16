بالفيديو – جبران خليل جبران حاضر في اقوى مسلسل في تركيا

بحماس كبير من الجمهور، انطلق عرض الحلقة الأولى من مسلسل “شراب التوت” بموسمه الثاني عبر قناة SHOW TV التركية.
اللافت استعانة كل من الكاتبتَين ميليس سيفيليك وزينب جور بمقولة شهيرة من كتاب “النبي” للفيلسوف والكاتب والاديب اللبناني الكبير جبران خليل جبران، حيث ظهر في المشهد عمر (اي الممثل باريش كيليتش) وهو يقول لزوجته كفيلجيم (اي الممثلة افريم الاسيا): “أولادكم ليسوا أولادكم .. هم أولاد وبنات الحياة الذين يسلكون طرقاتهم، أتوا بوسيلتكم ولكنهم ليسوا منكم، وحتى لو كانوا معكم هم ليسوا لكم، قد تقدمون لهم الحب ولكن لا تقدموا الأفكار، لأنهم يمتلكون أفكارهم، قد تمسكون اجسادهم ولكن أرواحهم لا، لأن أرواحهم معهم”.
نذكر أن بعض المصادر أشارت ان الموسم الثاني سيشهد على احداث مثيرة خاصة مع انضمام شخصيات جديدة الى العمل الذي حقق نجاحًا باهرًا في الموسم الأول ودفع بهيئة رقابة الاذاعة والتلفزيون RTÜK بملاحقته تحت ذريعة أنه يروّج للعنف ضد المرأة واضطهادها.
ودارت أحداث مسلسل “شراب التوت البري” بموسمه الاول حول زواج “دوغا” و”فاتح” اللذين ينتميان الى عائلتين تختلف ثقافة كل واحدة منهما عن الأخرى كليًا حيث تتزوج شابة من حبيبها لتكتشف ان عائلته متدنية ومتزمتة وتبدأ الخلافات والاختلافات بينهما بالظهور والتفاقم.
العمل من بطولة افريم الاسيا، باريش كيليتش، دوغوكان غونفور، ستار تانري اوغين، موجدا اوزمان، سيلا ترك اوغلو وغيرهم.
المصدر: بصراحة
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