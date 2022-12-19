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بالفيديو- رامي عياش يستقبل مولودته الجديدة
فن
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الإثنين 19 كانون الأول 2022
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رُزق البوب ستار رامي عياش وزوجته مصممة الأزياء داليدا عياش بمولودتهما الثالثة.

نشر البوب ستار مقطع فيديو له من المستشفى، معلنًا قدوم مولودته الجديدة

وكانت داليدا عياش قد نشرت في وقت سابق أكثر من صورة جديدة لها من جلسة تصوير خضعت لها ببطن منتفخ، مُعلنةً اقتراب موعد انجابها لمولودها الثالث.

من جانبه، عبّر رامي عياش عن حبّه لزوجته معلقًا على الصور من خلال استخدام إيموجي القلوب الحمراء.

لمشاهدة الفيديو الذي نشره الفنان رامي عياش اضغط على الرابط التالي:

https://www.instagram.com/reel/CmWifywohT2/?utm_source=ig_web_copy_link

المصدر: بصراحة

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