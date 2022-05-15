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بالفيديو: قصائد وزغاريد… هكذا استقبل اهالي بشعلة البترون النائب باسيل امام مركز الاقتراع
محلي
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الأحد 15 أيار 2022
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بالفيديو: قصائد وزغاريد… هكذا استقبل اهالي بشعلة البترون النائب باسيل امام مركز الاقتراع

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