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بالفيديو: قطع أوتوستراد الدكوانة – مار تقلا بالاتجاهين من قبل أهالي نيو روضة بسبب انقطاع المياه
محلي
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الأربعاء 31 آب 2022
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بالفيديو: قطع أوتوستراد الدكوانة – مار تقلا بالاتجاهين من قبل أهالي نيو روضة بسبب انقطاع المياه

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