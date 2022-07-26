بالفيديو – كارول سماحة تتلقى هدية غريبة بمناسبة عيد ميلادها!

تلقت النجمة اللبنانية كارول سماحة هدية خاصة وغريبة بمناسبة عيد ميلادها من الملحن المصري محمد رحيم، عبارة عن شبل صغير.
وظهرت سماحة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “انستغرام” وهي تستعرض الهدية المميّزة، وبدت في غاية الحماسة وهي تلامس الشبل الصغير، لافتة إلى أنه لا يشكل أي خطر عليها لأنه يبلغ من العمر شهراً واحداً .
ورغم حذرها في التعامل مع الشبل، قالت كارول: “اجاني هدية كتير غريبة، ما بحياتي كنت اتخيل حدا يهديني أسد حقيقي عمره شهر… فيه أهضم من هيك… ما بيأذي ابداً بعده صغير لإنه ما عنده أنياب، مش معقول شو مهضوم”.
وبعدها ظهر الفنان محمد رحيم مهنئاً كارول سماحة بميلادها، مشيراً إلى أنه اختار الهدية المناسبة لها لأنها مثله من مواليد برج الأسد، وقد ساعدته في ذلك زوجته مدرّبة الأسود أنوسا كوتة.
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع المصوّر، ونالت الهدية إعجاب الآلاف من متابعي الفنانة كارول سماحة الذين أثنوا على جرأتها ومدحوا روحها المرِحة، لافتين إلى أنها تتعامل مع الشبل كما لو أنه قطة أو جرو.
المصدر: لها
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