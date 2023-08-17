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بالفيديو لاول مرة: منصة الحفر ترانس اوشن في البلوك ٩ داخل المياه اللبنانية كما بدت من الجو!
محلي
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الخميس 17 آب 2023
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بالفيديو لاول مرة: منصة الحفر ترانس اوشن في البلوك ٩ داخل المياه اللبنانية كما بدت من الجو!

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