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بالفيديو: لحظة وصول جثمان الراحل الفنان جورج الراسي الى منزل ذويه للوداع الاخير
فن
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الإثنين 29 آب 2022
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وصل جثمان الفنان الراحل جورج الراسي إلى منزل والديه في منطقة مستيتا – جبيل. 

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