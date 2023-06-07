بالفيديو- ماريتا الحلاني وكميل أبي خليل يدخلان القفص الذهبي

فاجأت الفنانة اللبنانيّة ماريتا الحلاني جمهورها ومتابعيها بنشر شريط مصوّر عن عقد زواجها مدنيًّا الى الشاب كميل أبي خليل في احدى قاعات المحاكم المدنيّة في مدينة أبو ظبي، حيث ارتديا خاتم الزواج وتواعدا على الاحترام والحبّ المتبادل الى مدى الحياة. وقد بدت ماريتا في غاية الأنوثة والأناقة في تصميم أبيض ضيّق من توقيع المصمم اللبناني ايلي صعب، مرتديةً قبّعة على الطريقة الأوروبيّة عاقدة شعرها الى الخلف، بتسريحة من المزّين طوني مندلق، وماكياج من أنامل خبير التجميل بسام فتوح. (شاهدوا الفيديو)
وظهر العروسان يخرجان من قاعة المحكمة حيث احتشد حولهما رفاقهما ودانا شقيقة العروس في صورة تذكارية.
كما نشرت ماريتا في حسابها على انستغرام صورة من الزفاف، علّقت عليها ” زواج سعيد”، فيما تهافت متابعوها على تهنئتها متمنّين لها ارتباطًا مباركًا، ومشيدين بإطلالتها اللافتة والأنيقة والراقية.
المصدر: بصراحة
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