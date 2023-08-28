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بالفيديو: مجهولة سرقت حقيبة بداخلها 80 ألف دولار وتوارت.. البحث جار ومكافأة قيمة لمن يجدها!
محلي
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الإثنين 28 آب 2023
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تعرضت محلات مجوهرات جابر الكائنة في الوسط التجاري في مدينة النبطية لعملية سرقة محترفة من قبل سيدة مجهولة في الاربعين من عمرها، تمكنت من سرقة حقيبة خاصة في داخلها 80 ألف دولار. 
واشار صاحب المحل محمد جابر الى ان سيدة أظهرت كاميرات المراقبة وجهها انها ليست من زبائن محلاتنا ولا هي من المنطقة، استغلت الازدحام في داخل المحل وخاصة في هذا اليوم،  يوم الاثنين وزحمة السوق الشعبي الاسبوعي في النبطية، وتحركت في المحل وسط الزحام، كما تظهر الكاميرات، ومدت يدها الى عدد من حقائب السيدات اللواتي كن في المحل يبتاعن المجوهرات، الى حين تمكنت من سرقة حقيبة خاصة فيها 80 ألف دولار ومسدس حربي واوراق شخصية كانت في خزانة جانبية، وغادرت من دون ان يلاحظها احد، ولاحقا تنبهنا لحصول السرقة واعدنا مشاهدة كاميرات المراقبة وتمكنا من تحديد وجه السارقة”.
 
ولفت جابر الى انه “تم ابلاغ الجهات الامنية المعنية بالسرقة، كما جرى تعميم صورة السارقة على مواقع التواصل الاجتماعي واعلنا عن جائزة قيمة لمن يعرف عنها شيئا”.

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