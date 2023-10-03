بالفيديو – منى زكي عارضة أزياء للمرة الأولى خلال اسبوع الموضة في باريس!

إطلالة لافتة وحضور جذاب دفع بالنجمة منى زكي لتتصدر تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن شاركت النجمة المصرية للمرة الأولى كعارضة أزياء بأسبوع الموضة في باريس خلال الساعات الماضية.
سارت النجمة منى زكي بسعادة وثقة مما لفت أنظار الحضور إليها، خلال مشاركتها بعرض علامة رويال باريس L’Oréal الذى أقيم بساحة برج إيفل بفرنسا، كعارضة أزياء لأول مرة في تاريخها الفني.
ولهذا الحدث البارز، تألقت منى زكي بفستان أحمر بأكمام، قصير من الأمام وطويل من الخلف، وأكملت إطلالتها بحذاء فضى وتركت شعرها منسدلا على ظهرها، وارتدت أقراط حمراء لتتوافق مع لون ثوبها.
كشفت منى زكي عن صور لها من مشاركتها في أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية، عبر حسابها الرسمي على الانستقرام، وظهرت النجمة المصرية بفستان أسود ضيق، ذو ظهر مكشوف من الدانتيل، وواسع من الذيل، حيث تألقت كـ “موديل” حفل L’Oréal Diner، والتي تعد الوجه الإعلاني لها.
ارتدت منى زكي الفستان من تصميم اللبناني إيلي صعب ELIE SAAB، وهو مصنوع من قماش الكريب ومزود بالدانتيل في الأكمام والظهر وفتحات الجانبين، وزيّنت إطلالاتها بمجوهرات الدار العريقة شوبارد Chopard.
تألقت الممثلة المصرية منى زكي، التي حضرت حفل L’Oréal Diner، بأقراط تضم 16.12 قيراطًا من الألماس الملون كمثرى الشكل و1.27 قيراطًا من الألماس بقطع الماركيز، و15.27 قيراطًا من الألماس كمثرى الشكل، و3.59 قيراطًا من الألماس.
ونسقت منى زكي مع الأقراط خاتمًا يضم 7.02 قيراطًا من الألماس الأبيض والملون على شكل قلب، وكلا القطعتين من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، وهما من مجموعة Haute Joaillerie.
المصدر: هي
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا