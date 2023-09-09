بالفيديو: نجوى كرم تعزي جلالة الملك محمد السادس وأسر ضحايا الزلزال وكل أهل المغرب

نجوى كرم تعزي جلالة الملك محمد السادس وأسر ضحايا الزلزال وكل أهل المغرب
كرمال #المغرب وسلامة شعبو الغالي.. منقدّم تعازينا الحارّة لجلالة الملك محمد السادس وأسر ضحايا الزلزال وكل أهل المغرب..الله يحفظكن 🙏🏼🇲🇦#نجوى_كرم #أكادير pic.twitter.com/KtBVX7OCp0— Najwa Karam (@najwakaram) September 9, 2023
كرمال #المغرب وسلامة شعبو الغالي.. منقدّم تعازينا الحارّة لجلالة الملك محمد السادس وأسر ضحايا الزلزال وكل أهل المغرب..الله يحفظكن 🙏🏼🇲🇦#نجوى_كرم #أكادير pic.twitter.com/KtBVX7OCp0
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