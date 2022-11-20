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بالفيديو: وائل كفوري يترك المسرح في أبو ظبي ويتوجه لملاقاة فتاة مقعدة بين الجماهير
محلي
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الأحد 20 تشرين الثاني 2022
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه النجم اللبناني وائل كفوري وهو يترك المسرح في أبو ظبي ويلاقي فتاة مقعدة بين الجماهير.

واقترب كفوري من الفتاة وغمرها وقبلها ورقص معها، الامر الذي احدث ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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