موقع البرامج
نشرات الأخبار
بالفيديو والصور – جولة للرئيس عون وباسيل في البترون
محلي
|
الأحد 13 تشرين الثاني 2022
Post Views: 1,191

يجول الرئيس العماد ميشال عون في مدينة البترون برفقة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com