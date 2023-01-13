بالفيديو – ياسمينة زيتون تتألق بالزي التقليدي في مسابقة ملكة جمال الكون

تشارك ملكة جمال لبنان، ياسمينة زيتون، في تصفيات مسابقة ملكة جمال الكون، حيث ظهرت في الساعات الماضية بزي كشجرة الأرز وذلك أثناء مشاركتها ضمن فقرة الإطلالة بالزي التقليدي التي تسبق الحفلة النهائية لمسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام يوم السبت المُقبل ١٤ كانون الثاني في نيو أورلينز- لويزيانا، في الولايات المتحدة الأميركيّة، والتي ستنقُلها الـ LBCI مباشرة على الهواء. (شاهدوا الفيديو)
وتضع لجنة التحكيم العلامات للمشاركات في المنافسة بما يساعدهن على التأهل في نصف النهائي من المسابقة.
وكانت ملكة جمال لبنان ياسمينة زيتون قد غادرت، لتُمثّل لبنان في المسابقة الى جانب أكثر من ٨٥ دولة، وهي تُكمل استعداداتها، لتمثيل لبنان أفضل تمثيل.
المصدر: بصراحة
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