“بالنسبة لي كل شيء مستعجل”… بوصعب: عدم حضور رياض سلامة هو بمثابة إهانة لمجلس النواب

أعلن نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، بعد جلسة اللجان المشتركة المخصصة دراسة قوانين عدة أبرزها الكابيتال كونترول، أن النقاش سيستكمل غدا افساحا في المجال امام الزملاء للاطلاع على خطة التعافي الحكومية.
وأشار بوصعب الى أنه تم الطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الحضور، ولكنه أرسل نائبه الكسندر موروديان من دون أي عذر تغيّب، فطالبنا من نائب الحاكم أن يقول للسلامة أنه احتراما للنواب وللمجلس، عليه الحضور شخصياً. واعتبر بوصعب أن عدم حضور سلامة لا يعني لا يمكن استكمال جلسة البحث بالكابيتال كونترول، فمجلس النواب سيد نفسه، ولكن احتراما للمجلس “وقت ينطلب من موظف في الادارلات العامة مرات عدة الحضور ويتغيّب فهذا بمثابة إهاثة للمجلس”.
وأكد بوصعب أن بعض الزملاء يعتبرون أن “ما في شي مستعجل وانا بالنسبة لي كل شيء مستعجل”، لافتاً الى أنه تم تأجيل النقاش بالكابيتال كونترول الى يوم غد ولكن تم احال مشروعي قوانين الى اللجان الفرعية، الأول له علاقة بشركات التأمين والثاني حفظ الطاقة.
وشدد بوصعب على أن مسؤولية النواب واعضاء اللجان العمل ليل نهار لاقرار القوانين المطلوبة “لأن فيها مصلحة للناس”.
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