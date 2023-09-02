بالوثائق: إخبارٌ من أبو فاعور بشأن استيراد “مواد مسرطنة” الى لبنان!

تقدم عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور بإخبار إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حول إستيراد مواد مسرطنة وممنوعة من التداول وبيعها في لبنان، طالباً ختم مستودعات المدعى عليهم بعد معاينتها بالشمع الأحمر.
تقدم عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور بإخبار إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حول إستيراد مواد مسرطنة وممنوعة من التداول وبيعها في لبنان، طالباً ختم مستودعات المدعى عليهم بعد معاينتها بالشمع الأحمر.
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