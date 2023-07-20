بانتظار عودة لودريان… اللبنانيون يواصلون الغوص في مخرجات “اللقاء الخماسي” (الأنباء)

كتبت صحيفة “الأنباء الكويتية”: تشير آخر القراءات لبيان الاجتماع “الخماسي” من اجل لبنان في الدوحة، إلى انه طوى صفحة المبادرة الفرنسية بمعادلتيها: رئاسة الجمهورية لسليمان فرنجية ورئاسة الحكومة لنواف سلام، والحوار من اجل التوافق على رئيس، الذي اطلقه الثنائي الشيعي “امل وحزب الله” وتبناه الفريق الفرنسي، خلال مرحلة باتريك لوريل، امتدادًا الى الموفد جان ايف لودريان. واللافت انه بعد الاجتماع السابق للخماسي في باريس لم يصدر بيان عن المجتمعين، دلالة على الفشل، في الاتفاق فيما بينهم، اما في الدوحة فقد تكلل الاجتماع ببيان مشترك وضع النقاط على الحروف، فتجاهل الدعوات للحوار وأكد انتخاب النواب لرئيس الجمهورية، واستتبع البيان الرسمي المشترك بيانات تأكيدية لاحقة، عن وزارات الخارجية من الدول المشاركة.
وثمة من قرأ في البيان “الخماسي” اعتباره انتخاب رئيس للجمهورية اولا، وقبل كل شيء، وانه بهذا سحب الجانب الاميركي تفويضه للجانب الفرنسي بمعالجة الأمور اللبنانية، وثمة على جانب الثنائي، من يرى فيه وصاية مشتركة على لبنان.
الكثير من التوضيحات تنتظر عودة لودريان الى بيروت، وهو انتقل من الدوحة الى جدة حيث استعرض تطورات الملف الرئاسي مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، بحضور المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار العلولا، والسفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي، وقالت وكاله الأنباء السعودية (واس) إن البحث تناول العلاقات الثنائية وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات. وكانت الخارجية الفرنسية انضمت الى وزارات الخارجية الاخرى، المشاركة في “الخماسي”، بدعوة النواب والسياسيين اللبنانيين لاتخاذ خطوات فورية لكسر الجمود، وتقرر ان يجري لودريان محادثات مع فرقاء “اللجنة الخماسية” للاتفاق على ما سيقوله للاطراف اللبنانية حين عودته الى بيروت.
واقع الحال ان القراءات الداخلية تتفاوت بحدة، فالقوات اللبنانية تعتبر ان البيان اسقط المبادرة الفرنسية بتجاهله الحوار الذي دعت اليه مواكبة لموقف “الثنائي الشيعي”، ومراعاة لمصالح فرنسا النفطية على الشاطئ اللبناني وفي ايران، والحزب التقدمي الاشتراكي يرى البيان على هذه الصورة تقريبا، فيما يتمهل التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل بالتعليق، ربما بانتظار موقف “حزب الله” الذي اعاد فتح قنوات الاتصال معه. أما كتلة “التنمية والتحرير” التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، فهي الاخرى بانتظار خطوة لودريان التالية، مع ان رئيس هذه الكتلة هو صاحب طرح الحوار اولا الذي ازيح جانبا في اجتماع الدوحة ليحل محله الانتخاب الرئاسي اولا وليس آخرا.
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