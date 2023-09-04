بايدن: أنا على علم بإقالة ريزنيكوف والتعليق ليس علنيا

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال حديثه مع الصحافيين بأنه يعرف بإقالة وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف لكنه يمتنع عن التعليق على الأنباء بشكل علني، كما افادت “روسيا اليوم”.
وقال أثناء تواجده في ولاية ديلاوير امس إنه “على علم بأن زيلينسكي قد استبدل وزير الدفاع لديه”. وردا على سؤال عما إذا كان لديه أي تعليق، قال بايدن “ليس علنا”.
وفي وقت سابق امس أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه “قرر إقالة وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رستم عمروف ليحل محله”.
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