بايدن: إسرائيل ستخطئ إذا احتلت غزة مرة أخرى.. وجيشنا لن يدخل بالحرب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ إن على الاحتلال الإسرائيلي القضاء بشكل كامل على حركة “حماس” في قطاع غزة، دون احتلال القطاع مرة أخرى.
وفي مقابلة مع شبكة “سي بي سي”، قال بايدن؛ إن الاحتلال الإسرائيلي بمفرده سيواصل الحرب في غزة، بعد دعمه بكل ما يلزم من أسلحة وعتاد.
وتابع: “نشر قوات أمريكية في الشرق الأوسط غير ضروري؛ لأن إسرائيل تملك أحد أفضل القوات المقاتلة”، معتبرا أن الهدف هو القضاء على حماس، وليس إعادة احتلال غزة، معتبرا أن حدوث احتلال جديد هو أمر خاطئ.
وزعم بايدن أنه واثق من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “سيتصرف بموجب قوانين الحرب، وسيتجنب قتل المدنيين، وسيسمح بدخول الغذاء والدواء إلى غزة”.
وعاد بايدن للهجوم على حماس، قائلا؛ إن “إسرائيل تلاحق مجموعة من الأشخاص المتورطين في أعمال همجية لا تقل خطورة عن المحرقة”.
وكان موقع “أكسيوس” الأمريكي رجح أن يقوم بايدن بزيارة دولة الاحتلال الإسرائيلي في بحر الأسبوع المقبل.
وتقدم الولايات المتحدة الدعم الكامل للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، متجاهلة المجازر الوحشية التي خلفت أكثر من 2600 شهيد، بينهم مئات الأطفال والنساء.
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