بايدن: ستكون هناك عواقب على السعودية￼

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مقابلة مع شبكة “سي أن أن”، أنه “ستكون هناك عواقب” على السعودية بسبب قرارها في إطار تحالف أوبك بلاس النفطي الأسبوع الماضي خفض حصص الإنتاج.
ولم يحدد بايدن ماهية القرارات التي يمكن أن تتخذها إدارته للرد على القرار السعودي، حيث قال إنه لن يخوض في التفاصيل.
لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، قال، في وقت سابق إن الرئيس أمر بإجراء “إعادة تقييم” للعلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية، بعد هذه الصفعة الدبلوماسية التي تلقتها واشنطن من الرياض.
وفي المقابلة، أكد بايدن أن الوقت قد حان “لإعادة التفكير” في علاقة الولايات المتحدة بالسعودية، بعد أن دخلت المملكة في شراكة مع روسيا لخفض إنتاج النفط، بعد جهود مكثفة من البيت الأبيض لمنع مثل هذا القرار.
وقال: ” عندما يعود مجلسا النواب والشيوخ، فسيتعين عليهم ذلك، ستكون هناك بعض العواقب لما فعلوه (السعودية) مع روسيا”.
وأثار قرار منظمة أوبك بلس التي تقودها السعودية بخفض الإنتاج الأسبوع الماضي، غضبا في البيت الأبيض، حيث قال المسؤولون إن بايدن يشعر بخيبة أمل شخصيا بسبب ما وصفوه بالقرار “قصير النظر”.
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