بايدن في إسرائيل غداً وسيشارك في مجلس الحرب بحضور نتنياهو وغالانت وغانتس

يتوجّه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل غداً الأربعاء بزيارة بالغة الخطورة، في الوقت الذي تستعد فيه لتصعيد هجومها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما تسبب في أزمة إنسانية في غزة وأثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع مع إيران، وأفادت معلومات أنه سيشارك غدا في مجلس الحرب الإسرائيلي بحضور نتنياهو وغالانت وغانتس.
وستمثّل زيارة بايدن استعراضاً مهمّاً للدعم الأميركي لأكبر حليف لواشنطن في الشرق الأوسط بعد أن قتل مسلحون من “حماس” 1400 شخص خلال هجوم على مستوطنات في جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وهو الهجوم الأكثر دموية في تاريخ الدولة العبرية منذ تأسيسها قبل 75 عاماً.
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