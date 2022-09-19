بايدن: لم أحسم أمري بعد بشأن الترشح إلى ولاية ثانية

صرح الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه لم يحسم أمره بعد بشأن قراره بالترشح لولاية رئاسية ثانية، لكن توجد نية للقيام بذلك.
ونقلت عنه “روسيا اليوم” قوله : “نبدأ من أنني أنوي الترشح مرة أخرى، لكن هذه مجرد نية. أما بالنسبة لقرار حاسم بالترشح مرة أخرى، فسوف نرى ما سيكون”.
اضاف: “أنا أقوم بعملي وسأقوم بهذا العمل، وفي غضون فترة زمنية معقولة في الإطار بعد الدورة الانتخابية، والانتقال إلى العام المقبل، سأبت فيما يجب القيام به”، مشيرا إلى أنه يعتبر أن “الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن ذلك، ووصف نفسه بأنه شخص يحترم القدر كثيرا”.
من جهة أخرى، وردا على سؤال قال : “إن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان اذا قامت الصين بغزوها وستقدم الحماية لها في حال اندلع نزاع عسكري مع الصين”.
وعما إذا كان الأميركيون سيدافعون عن تايوان في حال حدوث غزو صيني أجاب : “نعم، إذا حصل هجوم غير مسبوق”.
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