بايدن: لن نسهل انضمام أوكرانيا إلى “الناتو”

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم السبت، أنه على أوكرانيا للانضمام إلى “الناتو”، تلبية المتطلبات نفسها التي حققها الأعضاء الآخرون في الحلف، وأن واشنطن لن تجعل هذا الطريق أسهل على كييف، وفق وكالة “نوفوستي”.
وقال بايدن: “يجب أن تفي أوكرانيا بالمعايير نفسها لتكون جزءا من “الناتو”، مثل الأعضاء الآخرين”، مشيرا إلى أنه “لن يسهل انضمام أوكرانيا إلى الناتو”.
وتحدثت صحيفة “بوليتيكو” في وقت سابق نقلا عن مصادر مطلعة في حلف “الناتو” عن أن هناك تأييدا متزايدا بين أعضاء الحلف لتسهيل انضمام أوكرانيا إلى “الناتو”، وإعفائها من إجراءات “خطة العضوية”.
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