بايدن من تل ابيب: قصف المستشفى “تم من قبل الطرف الثاني”… نتنياهو: على العالم أن يتحد لهزيمة حماس

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، إلى “أنني أردت الحضور لإسرائيل حتى يعرف الناس فيها وفي العالم بأسره، أننا نقف مع إسرائيل”.
وادّعى بايدن أنّه “حزن وغضب بشأن الانفجار في المستشفى المعمداني أمس”، زاعمًا “يبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليس أنتم”.
وذكر أنّ “العالم ينظر ليرى ما سنفعل وأتطلع لمحادثات معمقة مع نتانياهو”، مشيرً إلى “أننا نريد أن نتأكد من امتلاك إسرائيل ما تحتاجه للرد على هجمات حماس”.
من جانبه، أكد نتنياهو خلال لقائه بايدن أن “مستوى التعاون اليوم مع الولايات المتحدة غير مسبوق، وأعرف أنكم تشاطروننا العزيمة على استرداد المختطفين لدى حماس”.
واعتبر نتنياهو انه “على العالم أن يتحد لهزيمة حماس”، لافتا الى ان “زيارة بايدن هي اول زيارة لرئيس أميركي في زمن الحرب”. اضاف: سندمّر “حماس” تماماً كما فعلنا مع “داعش” و7 تشرين الأول يوم جديد يدخل التاريخ.
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